شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة.. أرقام قياسية في دوري الكبار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) لم يكن فوز الوحدة على ضمك مساء الخميس بهدف نظيف في افتتاح الجولة السادسة لدوري كأس الأمير لم يكن فوز الوحدة على ضمك مساء الخميس بهدف نظيف في افتتاح الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مجرد ثلاث نقاط وضعها في رصيده النقطي صعدت به مؤقتا لوصافة الدوري بـ12 نقطة بانتظار انتهاء مباريات الجولة الحالية. بل حقق من خلالها مكاسب عدة وسجل أرقاما قياسية أبزرها تحقيقه لأول مرة في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين أربعة انتصارات متتالية كاسرا رقمه الذي حققه العام الماضي بثلاثة انتصارات متتالية، وخرج الفرسان بشباك نظيفة لثلاث مرات على التوالي في ثالث مباراة يقودها لهم الأرغوياني دانيال كارينيو، وحقق الوحدة العلامة الكاملة في المباريات التي لعبها خارج أرضه بعد فوزه على الأهلي ثم الفيحاء وأخيرا ضمك، تميز الفرسان لم يقتصر على الأرقام الجماعية بل تجاوزته للأرقام الفردية بعد صعوده لدوري الكبار منذ الموسم الماضي.



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