شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يتربع على صدارة دوري الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) واصل فريق القادسية تربعه على صدارة دوري الأمير واصل فريق القادسية تربعه على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على فريق الجبلين 2-1 ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري، ويسعى أبناء مدينة الخبر لمواصلة الانتصارات والعودة سريعا إلى دوري المحترفين السعودي، ورفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول. من جهته، أبدى رئيس النادي مساعد الزامل سعادته بعد الفوز الذي حققه فريقه أمام نظيره الجبلين. وقال الزامل: «حققنا ثلاث نقاط مهمة أمام فريق قوي ومنظم، وإن شاء الله سوف نواصل على نفس المنوال خلال المباريات القادمة». وتابع الزامل:«أشكر الجهازين الفني والإداري واللاعبين على المجهود الذي قدموه طوال المباراة، فالجميع كانوا رجالاً داخل الملعب، ولمست فيهم الحرص الزائد على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير القدساوية، صحيح هناك بعض الأخطاء ولكن الجهاز الفني سوف يعمل على تصحيحها بكل تأكيد خلال المباريات القادمة، أمامنا مشوار طويل نحو الصعود ويجب علينا المثابرة والعمل بروح الفريق الواحد حتى نعود إلى مكاننا الطبيعي دوري المحترفين السعودي».



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