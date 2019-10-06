شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ضمك: كفى تفريطاً بالنقاط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

خرجت جماهير ضمك من ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة وهي في قمة استيائها من المستوى الفني المتواضع وغير المرضى للفريق وما يتعرض له من نزيف النقاط، وذلك بعد الخسارة بهدف دون مقابل أمام نادي الوحدة، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. "الخليج 365" التقت عددا من مشجعي نادي ضمك وأخذت آراءهم حول نتائج الفريق في الدوري، إذ طالبوا بإقالة المدرب التونسي محمد الكوكي، وأشادوا بأفضلية فريق أبها الذي يمثل منطقة عسير مع فريق ضمك في الدوري.

بداية، تحدث كل من محمد ومبارك الشهراني وناصر آل علي وعبدالله رشيد بأن وضع فريق ضمك في خطر إن لم يتم تدارك الأوضاع الفنية التي يعيشها الفريق حاليا، خصوصا أن الجماهير فرحة بصعود فريقي ضمك وأبها من منطقة عسير، ضمن دوري الكبار، لتمثيل المنطقة والنهوض بها رياضيا.

وأكدوا أن الفريق تعرض لـ4 خسائر من أصل 6 لقاءات، وفي جعبته 4 نقاط، وهذا مؤشر خطير لهبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، وحذروا من ذلك، خصوصا أن الفريق لم يخض مواجهات أمام أندية النصر والهلال والأهلي وغيرها من الأندية القوية فنياً وجماهيرياً.

وأشادوا بأفضلية فريق أبها فنياً على فريق ضمك الذي يعيش حالة فنية غير مستقرة، وطالبوا إدارة ضمك بإقالة المدرب التونسي محمد كوكي نتيجة ما يحدث من خسائر متتالية دون أي تحرك، والبحث عن مدرب خبير ينتشل الفريق من وضعه الفني السيئ حاليا، قائلين: «كفى تفريطا بالنقاط».