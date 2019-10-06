شكرا لقرائتكم الحدود يواجه طنطا فى مهمة البحث عن اول انتصار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه فريق حرس الحدود نظيره طنطا فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد المكس فى الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة لتقارب مستوى الفريقين يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن انهاء نغمة التعادلات التى تطارده من إنطلاق المسابقة حيث تعادل فى الجولة الاولى مع المصرى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق بالجولة الاخيرة .
بينما حقق طنطا الفوز فى الجولة الافتتاحية بهدف دون رد على حساب وادى دجلة ثم عاد ليخسر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية للمسابقة
وحذر طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه من الاستهانة بفريق طنطا العائد لدوري الاضواء والشهرة مؤكداً أنهم فريق مميز يسعى لتسجيل بصمة بين الكبار حتى يضمن البقاء فى المسابقة وتفادى الهبوط لدوري المظاليم مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث لأول مرة فى المسابقة هذا الموسم.
على الجانب الأخر قال أيمن المزين المدير الفنى لطنطا للاعبيه أن الهزيمة من بيراميدز ليست نهاية المطاف وأنهم مطالبين بمصالحة جماهيرهم بتحقيق فوز غالى خارج ملعبهم على حساب الحدود الليلة .
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