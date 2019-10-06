شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نادى مصر بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة نادى مصر، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء اليوم، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفنى للزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

Advertisements

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

خط الوسط: أحمد زيزو وأوباما وأمامها محمد أوناجم وأشرف بن شرقى وخالد بوطيب أو كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.