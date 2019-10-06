شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستدرج مصر المقاصة بحثاً عن أول فوز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره مصر المقاصة فى تمام الثالثة عصر اليوم الاحد ، فى البحر الأحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق الساحلى بحثاً عن تحقيق أول فوز له فى المسابقة بعدما سجل رقماً سلبياً فى الجولتين الماضتين بالخسارة من الاسماعيلى ثم الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة بهدف دون رد فلم يحصد أى نقطة أو يسجل هدفاً.

على الجانب الأخر يبحث مصر المقاصة عن تصحيح المسار بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة رغم فوزه فى الجولة الافتتاحية على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ومن جانبه طالب الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة لاعبيه بإستثمار إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق أول فوز فى المسابقة يزيل من على كاهلهم الضغوط المتتالية من جراء النتائج السلبية ويمحنهم دفعة معنوية للمباريات المتتالية بينما شدد الجهاز الفنى للمقاصة على لاعبيه ضرورة العودة لنغمة الانتصارات مرة أخرى وغلق صفحة الزمالك لاسيما فى ظل امتلاك الفريق كوكبة مميزة من اللاعبين قادرين على إعادة الامور لنصابها الطبيعى.