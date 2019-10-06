شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يمنح لاعبي المقاولون راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب راحة سلبية للفريق لمدة 24 ساعة تبدأ اليوم الأحد وذلك عقب الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف دون رد.

ويعود فريق المقاولون للتدريبات غداً الأثنين استعداداً لمواجهة نادي أسوان يوم 18 أكتوبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.

ويسعى المقاولون العرب لاقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية، خاصة بعدما أنهى ذئاب الجبل الموسم الماضي في المركز الخامس خلف النادي المصري بفارق أربع نقاط فقط .

ويستعيد المقاولون العرب لاعبه حسن الشامي أمام اسوان بعدما غاب اللاعب عن المشاركة في مباراة الانتاج بسبب اصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة وسموحة التي أقيمت بمنافسات الجولة الثانية في الدوري وانتهت بالتعادل الايجابي 2/2.