شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اعتذار جنش أنهى أزمته.. ونقاط الأهلى في الدورى بالتفويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريقه حصد 6 نقاط فى بطولة الدورى المصرى بمجهود لاعبيه، بعكس النادى الأهلى.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الضرب في ميتشو بدأ احنا لاعبنا فرق محترمة خدنا 6 نقاط بمجهودنا مش بأندية بتفتح أبوابها للأهلي وتقولهم خدوا نقاط براحتكم".

الجدير بالذكر أن النادى الأهلى فاز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأكد، أن أزمة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض، انتهت، وأن اللاعب اعتذر له عما بدر منه من خطأ خلال اليومين الماضيين بعد أزمته مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بسبب مستحقات الحارس المالية، مشيرا إلى أن الحارس سيحضر إلى النادى اليوم فى تمام الساعة الرابعة مع وكيله لتسوية الأمور.

وعن أزمة مباراة دورى أبطال أفريقيا، أكد مرتضى منصور، أن ثقته فى السنغالية فاطمة ساموار سكرتير عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بلا حدود، وأنها لن تبيع سمعتها الدولية من أجل نادى، موضحا: "ثقتنا في الاتحاد الأفريقي بلا حدود، وأثق في فاطمة سامورا كل الثقة، لا أعتقد أنها ستبيع سمعتها من أجل أي شيء".

أكد رئيس الزمالك أن محامي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، هو نفسه الذي يتولى قضايا جينيراسيون فوت السنغالي، وأن تواجد محامي نيمار في القضية يعني وجود مؤامرة من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ضد الزمالك.

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وعن الدورى الممتاز هذا العام، قال رئيس الزمالك، إن فريقه حصد 6 نقاط فى بطولة الدورى المصرى بمجهود لاعبيه بعكس النادى الأهلى - حسب وصفه-.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الضرب في ميتشو بدأ، احنا لاعبنا فرق محترمة خدنا 6 نقاط بمجهودنا مش بأندية بتفتح أبوابها للأهلي وتقولهم خدوا نقاط براحتكم".

الجدير بالذكر أن النادى الأهلى فاز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.