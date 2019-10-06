سوبر كورة.. مرتضى منصور يتحدث عن اعتذار جنش وفاطمة سامورا ونقاط الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن العديد من الأمور التى تخص الفريق الأبيص والتى يأتى على رأسها أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

لا زالت أزمة مبارة الزمالك وجينيراسيون تلقى بظلالها على المشهد الكروى بعدما إنسحب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفض التوجه لملعب برج العرب ليعلن مراقب اللقاء التشادى فوز الأبيض اعتباريا بثلاثية.

وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .

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وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.

وينظر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الإعلان الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 8 أكتوبر المقبل قبل قرعة دور المجموعات المقر لها يوم 9 من نفس الشهر.

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