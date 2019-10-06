شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون يصلون القاهرة اليوم استعدادا لمعسكر المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل اللاعبون الدوليون المحترفون في الخارج إلى القاهرة اليوم، الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من غد الاثنين.

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ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من غدالاثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي بالإضافة إلى 19 لاعب محلي هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.