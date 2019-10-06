الزمالك يعلن انتهاء أزمة جنش وجلسة مع مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انتهاء الخلاف مع محمود عبد الرحيم جنش بعد تلقيه مكالمة من الحارس اعتذر خلالها على تصريحاته على انستجرام ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بينهما اليوم الأحد في حضور وكيل اللاعب للتراضي بين الطرفين.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاكتفاء بتوقيع عقوبة مادية على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.
وكان رئيس نادي الزمالك قرر عرض الحارس الدولي للبيع في يناير المقبل إلا أن تدخل بعض مسؤولي النادي في الساعات الماضية دفع الأول للتراجع عن القرار.
وانتقد رئيس الزمالك تصرف الحارس موضحا أن مجلس الإدارة قد سبق وقرر تعديل عقد جنش مع طارق حامد ومحمود علاء.
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