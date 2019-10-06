زيدان يشيد بحارس مرمى الريال رغم "الخطأ الصغير"

دافع مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان عن حارس مرمى فريقه الفرنسي ألفونس أريولا، معتبرا ما حصل معه خلال مباراة غرناظة "خطأ صغيرا".
وقال زيدان عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي على غرناطة 4-2 ضمن منافساتالأسبوع الثامن للدوري الإسباني: "ليس لدي ما أقوله لأريولا بشأن ماحدث، هو يعلم بالفعل أنه ارتكب خطأ صغيراً".
وكان أريولا قد عرقل أحد مهاجمي فريق غرناطة داخل منطقة الجزاء مماجعل الفريق المضيف يسجل هدفه الأول في الشوط الثاني، ويعود إلى أجواء المباراة بعد أن كان متاخرا بثلاثة أهداف.
ونقل موقع "GAOL" عن زيدان قوله: "بالنسبة لي إذا رأينا المباراة ككل، لقد لعب أريولا بشكل جيد للغاية. ليس فقط لإيقاف التسديدات بل لتواصله مع الدفاع أيضاً. أنا سعيد لأجله".
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