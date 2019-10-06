مرتضى منصور مدافعًا عن ميتشو: انتصر أمام فرق قوية عكس مدرب الأهلي

دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق مشددا على أنه انتصر أمام فرق قوية عكس فايلر مدرب الأهلي.
قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن هناك حرب ضد ميتشو، البعض يريدهدم استقرار الزمالك، المدرب الصربي واجه فرق قوية وعلى رأسهم الاتحاد وكذلك المقاصة وفاز.
أضاف: "على الجانب الآخر مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي فتح دفاعاته أمام الأهليوخسر وكذلك مجدي عبد العاطي مدرب أسوان، الذي تسبب في هزيمة فريقه بنتيجة كبيرة أمام الأهلي".
وتابع: "جنش حدثني هو ووكيله أحمد يحيى وسيأتي النادي اليوم الساعة الرابعة لحل الأزمة، أعتبر جنش مثل أحمد وأمير" اختتم حديثه قائلا: "أبشر جماهير الزمالك بخبرين رائعين خلال الأسبوع الجاري"
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