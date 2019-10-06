رياضة | برشلونة بفكر في الاستغناء عن جريزمان و "ضرب عصفورين بحجر واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة بفكر في الاستغناء عن جريزمان و "ضرب عصفورين بحجر واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مستقبل أنطوان غريزمان لاعب برشلونة الإسباني، مهدد بقوة في الفريق الكتالوني وربما تتخذ ادارة البلوجرانا قرار مفاجىء بعرض النجم الفرنسي للبيع بنهاية الموسم الحالي .

وكشف موقع "Le10Sport"، أن غريزمان، الذي انضم لبرشلونة قبل أشهر فقط، قد يرحل سريعا عن النادي، بسب توتر علاقته بالهداف التاريخي للفريق الكتالوني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وبحسب المصدر، فإن لم تتحسن علاقة غريزمان مع ميسي، فإن إدارة برشلونة ستنظر في إمكانية إدراج الدولي الفرنسي ضمن صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الفرنسي أن إدارة "البارسا" تسعى لإرضاء نجمها ميسي، بعودة نيمار الذي سبق له الدفاع عن ألوان "البلوغرانا" بين العامين 2013 و2017، لاسيما وأن "البرغوث"، رفض من البداية فكرة التعاقد مع غريزمان بديلا للنجم البرازيلي.

بذكر أن غريزمان صاحب الـ28 عاماانتقل إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وخاض مع الفريق 7 مباريات حتى الآن، سجل خلالها ثلاثة أهداف.