رياضة | الزمالك ضد نادي مصر.. الفارس الأبيض يخشي مفاجآت الوافد الجديد بالدوري الممتاز

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يخوض فريق الزمالك مواجهة سهلة نسبيًا ضد نظيره إف سي مصر مساء اليوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، علي استاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 - 2020. يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة في الجولتين الأولي والثانية من الدوري بنتيجة واحدة 1-0، بينما يحتل فريق مصر المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة جمعها من خسارة أمام الإنتاج الحربي 3-0 وتعادل سلبي مع أسوان.

موعد مباراة الزمالك ضد إف سي مصر بالدوري الممتاز تنطلق أحداث مباراة الزمالك مع إف سي مصر اليوم الأحد 6 - 10 - 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي، ويسعي الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة مع غريمه التقليدي الأهلي علي صدارة ترتيب الدوري الممتاز، حيث يعتلي المارد الأحمر قمة الترتيب برصيد 9 نقاط.

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك أمام إف سي مصر Advertisements شهدت قائمة الزمالك لمواجهة فريق إف سي مصر غيابات بالجملة، بعد استبعاد العديد من نجوم الفريق على رأسهم محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود عبدالعزيز للإصابة، ومحمد حسن ومصطفى فتحي لإستكمال برنامجهما التأهيلي، ومحمود علاء وفرجاني ساسي، لتجنب حصولهما على الإنذار الثالث قبل مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري، بالإضافة لاستبعاد محمد عنتر لأسباب فنية. بالتأكيد هذه الغيابات سوف تؤثر بشكل سلبي على أداء فريق الزمالك خلال مباراة إف سي مصر، ولكن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز يستطيعون تعويض الغيابات وقيادة الفريق للفوز على فريق مصر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز وحصد النقاط الثلاث.

الزمالك يخشي مفاجآت الوافد الجديد بالدوري الممتاز يسعي أي فريق يشارك في بطولة الدوري الممتاز للمرة الأولي محاولة اثبات نفسه كـ ندًا قويًا لأندية البطولة، ويحاول تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته الأولي بالبطولة، تساعده على المنافسة على البقاء في دوري الأضواء والشهرة وعدم الهبوط لدوري القسم الثاني مرة أخري، وذلك ما يسعي إليه فريق إف سي مصر الذي يشارك في الدوري لأول مرة في تاريخه، وعندما يواجه فريق بحجم الزمالك بالتأكيد سوف يكون الجهد المبذول مضاعف من أجل خطف ولو نقطة من الفريق الأبيض تعطيه دفعة معنوية قبل المباريات القادمة، وذلك قد يزيد صعوبة اللقاء علي أبناء ميت عقبة.