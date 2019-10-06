شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : جنش اعتذرلى وبعتبره زى أحمد وأمير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض اعتذر له عما بدر منه من خطأ خلال اليومين الماضيين بعد أزمته مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بسبب مستحقات الحارس المالية.

أكد مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم أنه جنش سيحضر إلى النادى اليوم فى تمام الساعة الرابعة مع وكيله لتسوية الأمور.

كان محمود جنش نشر صوراً من ظهوره الأخير مع المنتخب عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود في "سننه". وانا أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الاتحاد المصرى لكره القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الان. وتعجب حارس الزمالك من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادي الزمالك حتى الآن، متسائلاً عن السبب في هذا هل هو بسب الإصابة أم شىء آخر. أضاف جنش موجهاً رسالته إلى جماهير الزمالك: أشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطى الأزمة، والعودة سريعا الى الملعب فدمتم لى خير أخوه. Advertisements كان حارس مرمى نادي الزمالك تعرض للإصابة في وتر أكيلس مع منتخب الفراعنة خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. رد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادى الزمالك، على جنش بشأن استفسار الأخير عن تأخر حصوله على مقدم تعاقده مع نادى الزمالك. وعلق أمير مرتضى على صورة جنش عبر موقع إنستجرام قائلاً: ارد عليك قدام الناس علشان حقك وحقهم يعرفوا لأنك سألتنى قبل كدة ورديت عليك بينى وبينك لما جيتلك البيت ورغم أن نظام الفريق منع الكلام فى الاعلام والسوشيال ميديا بس هرد عليك. أضاف المشرف على فريق الكرة بالزمالك: لا السبب مش اصابتك طبعاً يا كابتن.. تقدر تسأل كل زمايلك فى الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه ولا لأ !! جميع اللاعيبن باستثناء اتنين لاعيبة فقط هما اللى حصلوا على المقدم علشان كان عندهم ظروف طارئة يعنى مثلاً فرجانى وبو طيب طارق حامد ومحمود علاء والونش ومحمد حسن زيزو وعمر السعيد وعبدالله جمعة واوباما وغيرهم لسة مخدوش مقدم الموسم الجديد. وعن حصول اللاعبين الجدد على مستحقاتهم قال أمير: اما بالنسبة للاعيبة الجديدة(الصفقات ) فالطبيعى أن يقبض المقدم مع التوقيع وفى برضه ناس لسة مقبضتش وقالو مفيش مشكلة نقبض مع زمايلنا. وعرض الزمالك جنش للبيع بعد أزمته الأخيرة.

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