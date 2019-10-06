شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : نثق فى فاطمة سامورا ولن تبيع سمعتها من أجل نادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن ثقته فى السنغالية فاطمة ساموار سكرتير عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بلا حدود مؤكدا أنها لن تبيع سمعتها الدولية من أجل نادى.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: "ثقتنا في الاتحاد الأفريقي بلا حدود، وأثق في فاطمة سامورا كل الثقة، لا أعتقد أنها ستبيع سمعتها من أجل أي شيء".

أكد رئيس الزمالك أن محامي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، هو نفسه الذي يتولى قضايا جينيراسيون فوت السنغالي.

وأشار منصور ، إلى أن تواجد محامي نيمار في القضية يعني وجود مؤامرة من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ضد الزمالك.

كما أكيد رئيس الزمالك انتهاء أزمة محمود جنش حارس الفريق بعد تقديم اعتذاره عما بدر منه من أزمة على السوشيال ميديا مع المشرف على الكرة أمير مرتضى منصور.

Advertisements

لا زالت أزمة مبارة الزمالك وجينيراسيون تلقى بظلالها على المشهد الكروى بعدما إنسحب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفض التوجه لملعب برج العرب ليعلن مراقب اللقاء التشادى فوز الأبيض اعتباريا بثلاثية.

وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .

وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.

وينظر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الإعلان الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 8 أكتوبر المقبل قبل قرعة دور المجموعات المقر لها يوم 9 من نفس الشهر.