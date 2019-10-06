شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الزمالك خد 6 نقاط بمجهوده مش زى الأهلى اللى بيتفوتله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريقه حصد 6 نقاط فى بطولة الدورى المصرى بمجهود لاعبيه بعكس النادى الأهلى. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الضرب في ميتشو بدأ احنا لاعبنا فرق محترمة خدنا 6 نقاط بمجهودنا مش بأندية بتفتح أبوابها للأهلي وتقولهم خدوا نقاط براحتكم". الجدير بالذكر أن النادى الأهلى فاز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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