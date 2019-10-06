«ديربي» إيطاليا الكبير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف إنتر ميلان المتصدر، يوفنتوس الثاني، في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد في «السان سيرو»، مدفوعاً برغبة كسر هيمنة فريق «السيدة العجوز» على الكرة المحلية في الأعوام الماضية.

وستكون المباراة التي تعرف أيضاً ب«ديربي إيطاليا»، نظراً للمنافسة التقليدية القديمة بين الفريقين، مهمة لاسيما أن إنتر ميلان يتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس.

وسيكون كونتي مدرب إنتر ميلان الحالي في مهمة عاطفية كونه سيواجه فريقه السابق الذي عرفه لاعباً ومدرباً، وينسب إلى كونتي بالذات الفضل الأكبر في وضع إنتر على السكة الصحيحة في بداية الموسم الحالي لاسيما على المستوى المحلي، حيث حقق العلامة الكاملة في المراحل الست الأولى.

وأعاد كونتي رسم هوية الفريق وجعله في هذه المرحلة، منافساً جدياً لكسر هيمنة يوفنتوس على كرة القدم المحلية في الأعوام الثمانية الماضية.

في المقابل، سيكون فريق «السيدة العجوز» أمام محاولة لانتزاع صدارة الترتيب في «الديربي» الذي يحمل الرقم 200 بين الفريقين.