شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: حلم المنتخب الأوليمبى الوصول لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى لفريق منتخب مصر الأوليمبى أن حلم الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 لابد من تحقيقه وعدم التنازل عنه خلال المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة القادمة المقامة فى مصر مطلع الشهر المقبل.

وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه بدأ بالفعل التجهيز لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة عقب سحب القرعة ومتابعة الفريق المنافسة ونقاط الضعف والقوة لديهم.

وأشار شوقى غريب إلى أنه تم الاستقرار بنسبة 90 % على التشكيل الأساسى للمنتخب الأوليمبى خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويتم التشاور مع الأجهزة الفنية للجهازة الفنية لفرق الدورى الممتاز لإشراك اللاعبين فى المباريات القادمة.

وداعب شوقى غريب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب بابتسامة عقب سحبه قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة قائلا " متزعلش منى " بعدما أوقع متعب الفراعنة الصغار فى مجموعة الموت.

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وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

يخوض منتخب مصر مباراته أمام مالى يوم 8 نوفمبر فى لقاء الافتتاح ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 نوفمبر، بينما ستكون مباريات المجموعة الثانية أيام 9 و12 و15 نوفمبر.