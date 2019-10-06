شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يعود للقاهرة بعد ختام معسكر البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتخب مصر لكرة الصالات معسكره بالبحرين بعد خوض مباريتين دوليتين وديتين ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة أفريقيا بالمغرب يناير 2020 والمؤهلة لكأس العالم ليتوانيا 2020.

وخاض المنتخب الوطنى بقيادة هشام صالح مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين فاز فى الأولى بهدفين لهدف وأحرز هدفى الفراعنة أحمد عبد القادر موزة ومحمود شوبير، فيما حقق الفراعنة الفوز فى الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى انتهت منذ لحظات.

افتتح المعتز بالله سامى رباعية منتخب مصر، وأضاف محمد عبد الحميد كوكى الهدف الثانى وسجل طارق حسن الهدف الثالث واختتم المعتز بالله مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثانى الشخصى له والرابع للفراعنة..

وتتوجه بعثة منتخب الفراعنة للإمارات صباح اليوم الأحد لأداء مباراتين وديتين مع المنتخب الإماراتى يومى 8 و 9 أكتوبر على أن تعود بعثة المنتخب لارض الوطن يوم 11اكتوبر.

من حانبها أشادت الدكتور سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب الصالات بالاستقبال الحافل من المسئولين باتحاد الكرة البحرينى الممثل فى عارف المناعى عضو اللاتحاد البحرينى والمشرف على كره الصالات والشاطئية، الذى قام بتقديم كل السبل لإنجاح المباراتين.

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وأشادت بمجهودات السفارة المصرية ونائب السفير المستشار أحمد خفاجى وأن السفارة لم تترك بعثة المنتخب لحظة وعملوا على راحة البعثة وقاموا كل سبل الراحة والمساعدة.

كما أكدت على مجهودات الأستاذ سيد مسعود رئيس الحالية المصرية بالبحرين والذى حرص على إحضار الجماهير المصرية وتشجيع المنتخب بالإضافة الى وقوفه بجوار البعثة وتزليل كل الصعوبات التى واجهت المنتخب.

يترأس بعثة منتخب مصر الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف على منتخب كرة الصالات ويضم الجهاز الفنى المعاون لهشام صالح، نادر رشاد مدرب عام ومصطفى لطفى مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهانى درويش اخصائى علاج طبيعي