فيديو .. لاعبو الاهلى عقب الفوز على أسوان: المهمة انتهت دعنا نمرح قليلا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو خاص بلاعبى الأحمر أثناء لعب البلياردو بفندق الاقامة بمدينة أسوان وجاء التعليق قائلا " المهمة أنتهت دعنا نمرح قليلا " .

نجح الأهلى فى تحقيق فوزاً كبيراً على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد أسوان ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي ، حسين الشحات ، أجاي ، حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي فيما سجل أوميد أوكري لأسوان ، وقدم الاهلي عرضاً جيداً للغاية وبذلك "يقطف" "زهرة الجنوب " فريق اسوان" الذى أجتهد لكن فارق الأمكانيات كان لصالح الاهلي بالطبع.

بهذ النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات ويستعيد المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد اسوان عند نقطة واحدة ويبقي في المركز السادس عشر.