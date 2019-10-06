شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف موقف ثنائى الأهلى للانضمام لمنتخب مصر الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى موقف ثنائى الاهلى لاعب الزمالك من الأنضمام للقائمة المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة فى مصر مطلع الشهر المقبل .

وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن من الصعب أنضمام محمد محمود و كريم نيدفيد خلال الفترة المقبلة بسبب عدم البدء فى المشاركة فى المباريات و عدم قدرتهم فى الدخول بالاجواء سريعا بينما يأتى أنضمام أمام عاشور جاء بعد تواجده بقائمة فريق الزمالك أستعدادا لمباراة نادى مصر بالدورى المصرى .

وأشار شوقى غريب أنه يرغب دائما فى الاعتماد على رمضان صبحى صانع العاب فريق الاهلى بسبب الخبرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر الأول فى كأس العالم و بطولة كأس الأمم الأفريقية و مع الفريق الاحمر فى البطولات الأفريقية المختلفة .

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يبدأ منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب أول مواجهاته يوم 8 نوفمبر بلقاء منتخب مالى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.