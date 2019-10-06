شوقى غريب يكشف موقف ثنائى الأهلى للانضمام لمنتخب مصر الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى موقف ثنائى الاهلى لاعب الزمالك من الأنضمام للقائمة المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة فى مصر مطلع الشهر المقبل .
وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن من الصعب أنضمام محمد محمود و كريم نيدفيد خلال الفترة المقبلة بسبب عدم البدء فى المشاركة فى المباريات و عدم قدرتهم فى الدخول بالاجواء سريعا بينما يأتى أنضمام أمام عاشور جاء بعد تواجده بقائمة فريق الزمالك أستعدادا لمباراة نادى مصر بالدورى المصرى .
وأشار شوقى غريب أنه يرغب دائما فى الاعتماد على رمضان صبحى صانع العاب فريق الاهلى بسبب الخبرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر الأول فى كأس العالم و بطولة كأس الأمم الأفريقية و مع الفريق الاحمر فى البطولات الأفريقية المختلفة .
يبدأ منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب أول مواجهاته يوم 8 نوفمبر بلقاء منتخب مالى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
يخوض منتخب مصر مباراته أمام مالى يوم 8 نوفمبر فى لقاء الافتتاح ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 نوفمبر، بينما ستكون مباريات المجموعة الثانية أيام 9 و12 و15 نوفمبر.
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