شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مديرا فنيا للسويس خلفا لميمى عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة منتخب السويس بقيادة ميدو هلال مع محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق لقيادة الفريق خلفا لميمى عبدالرازق، الذى أجرى عملية فى القلب الأسبوع الماضى تمنعه من التدريب خلال الفترة المقبلة .
ومن المقرر أن يعاون محمد صلاح سعيد عبدالعزيز كمدرب عام على أن يكون المدرب المساعد أحد أبناء السويس على أن يختار صلاح مدربا لحراس المرمى .
كان منتخب السويس قد تعاقد مع اكثر من عشرين لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية للمنافسة على الصعود للاضواء من جديد بعدما ذاقوا الأمرين فى الموسم الماضى وكانوا قريبين من الهبوط للقسم الثالث .
ومن المقرر أن يحضر عصر اليوم محمد صلاح بصحبة جهازه المعاون لتوقيع العقود والبدء فى تجهيز الفريق استعدادا لمباراة الأسبوع الأول أمام الترسانة باستاد حسن الشاذلى يوم ٢١ اكتوبر الجارى .
يذكر أن محمد صلاح صاحب إنجاز الصعود فى العامين الماضيين مع النجوم واف سى مصر، واستمر مع الاخير خلال فترة الاستعداد للموسم الحالى بالدورى قبل أن يرحل بسبب خلاف مع الإدارة حول ملف الصفقات الجديدة للفريق.
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