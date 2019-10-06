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مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 6 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة الجونة ومصر المقاصة على ستاد الجونة ومباراة حرس الحدود وطنطا على ستاد المكس ومباراة طلائع الجيش وبيراميدز على ستاد جهاز العسكرى ومباراة الزمالك ونادى مصر على ستاد السلام 

موعد مباراة الجونة ومصر المقاصة

تقام مباراة الجونة ومصر المقاصة على ستاد الجونة فى تمام الثالثة عصر اليوم الاحد فى مواجهة يدخلها الفريق الساحلى بحثاً عن تحقيق أول فوز له فى المسابقة بعدما سجل رقماً سلبياً فى الجولتين الماضتين بالخسارة من الاسماعيلى ثم الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة بهدف دون رد فلم يحصد أى نقطة أو يسجل هدفاً.

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على الجانب الأخر يبحث مصر المقاصة عن تصحيح المسار بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة رغم فوزه فى الجولة الأفتتاحية على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

موعد مباراة حرس الحدود وطنطا

تقام مباراة حرس الحدود وطنطا على ستاد المكس فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد فى مواجهة مثيرة لتقارب مستوى الفريقين يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن انهاء نغمة التعادلات التى تطارده من إنطلاق المسابقة حيث تعادل فى الجولة الاولى مع المصرى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق بالجولة الاخيرة .

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بينما حقق طنطا الفوز فى الجولة الافتتاحية بهدف دون رد على حساب وادى دجلة ثم عاد ليخسر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية للمسابقة .

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موعد مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

تقام مباراة طلائع الجيش وبيراميدز على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بحثاً عن تحقيق فوزه الاول فى المسابقة بعد الخسارة فى الجولة الاولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع انبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية

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بينما يسعى بيراميدز للحفاظ على صدارة الدوري بتحقيق فوز ثالث لملاحقة الاهلى بعد الفوز على انبى برباعية دون رد فى الافتتاحية ثم الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة .

موعد مباراة الزمالك ونادى مصر

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تقام مباراة الزمالك ونادى مصر على ستاد السلام فى تمام الثامنة مساء اليوم الاحد حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلى، اللذان احتلا المركزين الأول والثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، حيث أحرز بيراميدز 6 أهداف فيما أحرز الأحمر 5 أهداف، فى حين اكتفى الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين، فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف، أما فريق أف سى مصر فيحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة، إلا أنه لم يسجل أى هدف حتى الآن، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

 

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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