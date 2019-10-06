كواليس عودة شيلونجو لتشكيل الدراويش بأوامر عثمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر بالإسماعيلي ان الناميبي شيلونجو عاد إلى تشكيل الدراويش قبل مواجهة وادي دجلة التي انتهت بفوز الدراويش بهدف وحيد للمهاجم الناميبي بلحظات بأوامر من إبراهيم عثمان رئيس النادي .
و كان المدير الفني للفريق ميودراج يسيتش، أستببعد اللاعب خارج تشكيل المباراة الأساسي والاحتياطي و بالفعل تم رفع اسمه من القائمة وقام الجهاز الاداري بطباعتها استعدادا لتقديمها لمراقب المباراة والاعلاميين .
و فوجئ الصربي بمكالمة هاتفية من عثمان أعلن فيها عن غصبه لعدم الإستعانة بشيلونجو بالرغم من أنه المهاجم الوحيد بالفريق و قدم مستوى طيب الموسم الماضي وأصدر أوامره بضمه للقائمة ومشاركته بالمباراة أيضا.
على الفور تم ضم اللاعب للقائمة المشاركة قبل المباراة بدقائق وشارك بالشوط الثاني وأحرز هدف الفوز .
و يستعد شيلونجو للمشاركة مع منتخب بلاده في ودية أمام منتخب مدغشقر خلال فترة التوقف الحالية .
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