شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عودة شيلونجو لتشكيل الدراويش بأوامر عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر بالإسماعيلي ان الناميبي شيلونجو عاد إلى تشكيل الدراويش قبل مواجهة وادي دجلة التي انتهت بفوز الدراويش بهدف وحيد للمهاجم الناميبي بلحظات بأوامر من إبراهيم عثمان رئيس النادي .

و كان المدير الفني للفريق ميودراج يسيتش، أستببعد اللاعب خارج تشكيل المباراة الأساسي والاحتياطي و بالفعل تم رفع اسمه من القائمة وقام الجهاز الاداري بطباعتها استعدادا لتقديمها لمراقب المباراة والاعلاميين .

و فوجئ الصربي بمكالمة هاتفية من عثمان أعلن فيها عن غصبه لعدم الإستعانة بشيلونجو بالرغم من أنه المهاجم الوحيد بالفريق و قدم مستوى طيب الموسم الماضي وأصدر أوامره بضمه للقائمة ومشاركته بالمباراة أيضا.

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على الفور تم ضم اللاعب للقائمة المشاركة قبل المباراة بدقائق وشارك بالشوط الثاني وأحرز هدف الفوز .

و يستعد شيلونجو للمشاركة مع منتخب بلاده في ودية أمام منتخب مدغشقر خلال فترة التوقف الحالية .