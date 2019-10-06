محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محامي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، هو نفسه الذي يتولى قضايا جينيراسيون فوت السنغالي.
وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن تواجد محامي نيمار في القضية يعني وجود مؤامرة من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ضد الزمالك.
وقال رئيس القلعة البيضاء: "محامي نيمار هو محامي نادي جينيراسيون فوت وذلك بأمر من ناصر الخليفي، هناك تلاعب قطري في الواقعة من أجل إقصاء الزمالك".
واختتم: "ثقتنا في الاتحاد الأفريقي بلا حدود، وأثق في فاطمة سامورا كل الثقة، لا أعتقد أنها ستبيع سمعتها من أجل أي شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: محامي نيمار يساعد جينراسيون.. ونثق في الاتحاد الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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