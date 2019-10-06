تصريحات السبت|فايلر يعدد مكاسب الأهلي.. وكلوب يعلق على إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 5 أكتوبر 2019.

مدرب الإسماعيلي: قادرون على تخطي الجزيرة الإماراتي والتأهل لربع نهائي البطولة العربية

قال الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي إنه يعلم الكثير عن كرة القدم الإماراتية، مشيرا إلى أن هدف فريقه هو عبور عقبة الجزيرة الإماراتي ومواصلة المشوار في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الأهلي: فايلر لن يقضي أجازته في سويسرا بسبب الزمالك

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المدرب السويسري رينيه فايلر لم يطلب السفر لقضاء فترة أجازة في سويسرا خلال فترة التوقف الدولي قبل استكمال مباريات الدوري المصري.

جونياس: وادي دجلة لا يستحق هذه المعاناة.. وينقصنا الفوز فقط

أكد تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فريقه لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها الفريق بحصوله فقط على نقطة واحدة من 3 مباريات منذ انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

مصدر يكشف لمصراوي موقف انضمام السولية للمنتخب

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أصبح عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، بعيدًا عن حسابات المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال لقاء أسوان.

مدرب أسوان: لم أكن أتوقع الهزيمة أمام الأهلي

قال مجدي عبد‏العاطي المدير الفني لنادي أسوان، إنه ‏لم يكن يتوقع هذه الهزيمة الثقيلة من الأهلي، مضيفًا: "النتيجة كانت صعبة جدًا بالنسبة لي، حتى لما كنت مدرب مساعد، لم أتخيل أن أهزم من الأهلي بـ5 أهداف".

كلوب: كيف تكون عقوبة ما حدث لصلاح بطاقة صفراء فقط؟

صرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن التدخل الذي تعرض له محمد صلاح جناح الفريق من حمزة تشودهاري لاعب ليستر سيتي، كان خطيرًا للغاية.

فايلر يعدد مكاسب الأهلي من خماسية أسوان.. ويوجه رسالة للاعبين

أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز (2019-2020).

حسين الشحات: رأيت الموت بعيني.. ولن نسمح بما حدث الموسم الماضي

أكد حسين الشحات جناح الأهلي أنهم يرغبون في تحقيق نتائج جيدة لتجنب بداية الموسم الماضي التي كان لها تأثير سلبي على مشوار الفريق، موضحًا أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق يطالبهم ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة.