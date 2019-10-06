النشرة الرياضية..الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا.. وصلاح يتعرض للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 5 أكتوبر.

منتخب مصر للطائرة يتلقى هزيمته الثانية من كندا في المونديال

تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمته الثانية أمام منتخب كندا بنتيجة 3/ 2 فى الجولة الرابعة بكأس العالم للكرة الطائرة المقام حاليا فى اليابان.

الاتحاد يتخطى المصري ويدخل المربع الذهبي في الدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا صعبًا على نظيره المصري بنتيجة هدف دون رد، مساء اليوم السبت، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي يعود لطريق الانتصارات.. وفوز قاتل للمقاولون

استعاد فريق الإسماعيلي طريق الانتصارات بالفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

بالفيديو.. محمد صلاح يتعرض للإصابة

تعرض محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي للإصابة في مباراة الفريق أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من الدوري الانجليزي، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

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قرعة البطولة العربية.. مواجهة قوية للإسماعيلي.. ومتوسطة للاتحاد

أقيمت اليوم السبت قرعة دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) في العاصمة السعودية الرياض.

الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا بخماسية في مرمى أسوان

تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا بفوزه بخماسية مقابل هدف أمام نظيره أسوان خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

البدري يعلن قائمة المنتخب.. وجوه جديدة وعودة رباعي الأهلي وضم جمعة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي.

رسميًا.. نقل مباراة الزمالك وأف سي مصر إلى استاد السلام

أعلن اتحاد الكرة نقل مباراة الزمالك ونظيره أف سي مصر إلى ملعب استاد السلام بدلًا من بتروسبورت بناءً على طلب من الأمن.

الأهلي يكشف لمصراوي حجم إصابة السولية

كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في مباراة أسوان التي انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف في ثالث جولات الدوري المصري.