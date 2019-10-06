حجازي ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بوتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء جوهر:
وصل أحمد حجازي مدافع نادي وست برومتش ألبيون، إلى القاهرة، استعدادًا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الذي ينطلق بداية من يوم الإثنين القادم.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن حجازي قام بعمل تدريبات بدنية تأهيلية، في إطار برنامجه العلاجي الذي يخضع له إثر غيابه عن المباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة.
ومن المقرر أن يصل الثلاثي محمد النني، أحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" إلى مصر خلال الساعات المقبلة للانضمام للمعسكر.
وكان حجازي قد خضع لعملية جراحية منذ أشهر ماضية بعد انتهاءه من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019.
وسيدخل منتخب مصر في معسكر يخوض خلاله مباراة ودية ضد بوتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري، في استاد القاهرة الدولي.
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