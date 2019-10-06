كلوب يثور غضباً بعد إصابة صلاح ضد ليستر سيتي

استشاط مدرب ليفربول يورغن كلوب غضباً بعد إصابة محمد صلاح وخروجه في الدقيقة 89 من مباراة ليستر سيتي إثر تدخل عنيف على كاحله.
وصب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول غضبه على لاعب ليستر حمزة تشودري بسبب تدخله العنيف بحق صلاح، معرباً عن انزعاجه “كيف أن تدخلاً مثل هذا لا يعاقب صاحبه بالبطاقة الحمراء”.
وقال كلوب”: “لا أفهم لماذا قام لاعب ليستر سيتي بهذا التصرف (…) لقد كان متهورا جداً، صلاح تخطى المدافع بشكل جيد وكان بعيدا عنه، لكن تشودري تعمد إيذاءه بهذه الطريقة الغريبة والعنيفة كان يستحق الطرد”.
وأضاف ردا على سؤال مدى خطورة صلاح: “كان يتواجد مستلقيا على الأرض في غرفة الملابس، لا يستطيع السير، كيف يمكن أن يكون بخير؟، لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات”.
وتابع “كان يبدو عليهم الاقتناع بالتعادل، لكنها نتيجة لا ترضينا، لقد رأينا ذلك خلال حصولنا على ركلة الجزاء. انا سعيد بالفوز وبما قدمه اللاعبون، لكن لا يمكنني تقبل ان تكون عقوبة تشودري بطاقة صفراء فقط”.
وتعرض صلاح لتدخل عنيف من البديل تشودري (89)، ليضطر إلى الخروج بسبب إصابته في كاحله الأيسر.
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