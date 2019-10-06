مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل قمة الدوري

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة لجماهير الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي بالجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

مرتضى قال عبر برنامج الزمالك اليوم: "على جماهير الزمالك أن تبتعد عن مثيري الفتنة والتعصب خاصة على السوشيال ميديا، لا تدخلوا في مهاترات مع

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لجان الخطيب وجماهير الأهلي المتعصبة، لديكم رئيس نادي سيجلب لكم حقكم"

واختتم حديثه قائلا: "هناك فتنة البعض يريد إشعالها بين الأهلي والزمالك ولكن أنا سأتصدى لها وهذا هو الفارق بيني وبين الخطيب".

Ahmed