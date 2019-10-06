الأهلي والزمالك يتصارعان لضم لاعب سيراميكا كيلوباترا



أكد محمد ناصر مدافع فريق الشباب لكرة القدم 99 بنادي سيراميكا كيلوباترا أن الأهلي والزمالك يتفاوضان لضمة خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال ناصر في تصريحات خاصة للوفد ان الاهلي قدم عرض رسمي بينما الزمالك مازال في مفاوضات، واعرب اللاعب عن سعادته برغبة قطبي الكرة

المصرية في ضمة.وكان ظهر ناصر بمستوي جيد خلال الفترة الماضية وتم تصعيده للفريق الأول وخاض العديد من المباريات الودية بعدما نال اعجاب هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كيلوباترا.