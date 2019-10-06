يورجن كلوب غاضبًا: محمد صلاح تعرض لإصابة قاسية

أعرب مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن غضبه الشديد لما تعرض له النجم المصري محمد صلاح من إصابة، خلال المباراة التي جمعت "الردز" مع ضيفه ليستر سيتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

فلدى سؤاله عن إصابة صلاح قال يورجن في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "إنه يتواجد بغرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبداً، فعلوا ذلك للحد من سرعته

وبطريقة غير شرعية".وكان محمد صلاح قد غادر المباراة في الدقائق الأخيرة، متأثراً بسقوطه على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تدخله القاسي.وتابع غاضبا: "تدخل حمزة شودري على صلاح لا أفهمه حقاً، كان التدخل من هذا الحجم خطيراً، كيف حصل على بطاقة صفراء فقط؟ كان يستحق البطاقة الحمراء"، وفقا لموقع "سبورت 360" الرياضي.

وعن أطوار المباراة، قال كلوب: "ركلة الجزاء كانت واضحة ومُستحقة، كنا نعلم أننا سنقاتل من أجل الفوز وفعلنا ذلك، بدون الحظ لا يُمكننا الفوز بعدد المباريات التي انتصرنا فيها، ولكننا كنا نستحق الفوز اليوم".

وأثنى كلوب على خط الدفاع، قائلاً: "لم أشاهد فريقاً يُدافع أمام جيمي فاردي أفضل مما فعلنا نحن اليوم، بغض النظر عن الفرصة الوحيدة، كان أداء فان دايك ولوفرين عظيماً ولا يُصدق".

وبفوزه على ليستر سيتي2-1، حافظ ليفربول على مسيرته الرائعة في البريميرليج هذا الموسم بثماني انتصارات من أصل 8 ممكنة ليحافظ على صدارته للدوري.