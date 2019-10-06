أحمد الشناوي يرد على هجوم مختار مختار

رد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي على تصريحات مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، والذي أكد الأخير أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أمام المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت اليوم بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وكان مختار مختار انتقد الظلم التحكيمي الذي تعرض الإنتاج الحربي له

أمام المقاولون العرب بعدم احتساب حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة، مشيرًا كيف نحصل على حقوقنا بعد هذه الأخطاء التحكيمية.

ورد أحمد الشناوي على تصريحات مختار مختار، "أنه لايوجد شيئًا اسمه أجيب حقي منين"، مؤكدًا أن لجنة الحكام

هي الجهة الوحيدة المنوطة بالفصل في أخطاء الحكام ومعاقبة المخطأ.

وأضاف الشناوي، الأخطاء التحكيمية مازالت مؤثرة في كرة القدم ويمكنها أن تمنع فريق من التأهل لكأس العالم، وهذه هي كرة القدم.

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وتابع " الأخطاء التحكيمية تأتي يوم لك ويوم عليك".

وأتم الخبير التحكيمي تصريحاته أن فريق الإنتاج الحربي لم يحتسب له ركلة جزاء صحيحة وأن حكم المباراة أخطأ في هذا القرار".