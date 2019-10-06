رياضة | فيديو.. مارادونا يحتفل بالفوز الأول له مع جيمناسيا الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. مارادونا يحتفل بالفوز الأول له مع جيمناسيا الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأسطورة الأرجنتينىة دييجو أرماندو مارادونا المدير الفنى لنادى جيمناسيا لابلاتا، إثارة الجدل في الملاعب وذلك برد فعل غريب بعد الفوز الأول في منافسات الدوري الأرجنتيني بنتيجة 4 / 2 على جودوي كروز.

ودخل مارادونا فى وصلة رقص وسط فرحة اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى بعد الفوز الأول فى الدورى الأرجنتينى داخل غرفة الملابس.

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وخلال الفترة السابقة تعرض مارادونا لثلاث هزائم ثم جاء الفوز ليبتعد جيمناسيا عن مؤخرة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط من 9 مباريات متقدما بنقطة على جودوي.

ويأمل مارادونا مواصلة فريقه للانتصارات، حينما يلعب في الجولة المقبلة من الدوري الأرجنتيني مع يونيون.