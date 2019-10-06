رياضة | "يد" الداخلية يحقق العلامة الكاملة بفوزه الثالث على النصر في بطولة الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يد" الداخلية يحقق العلامة الكاملة بفوزه الثالث على النصر في بطولة الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية الرياضي، العلامة الكاملة بالفوز الثالث له على التوالي، في إطار بطولة الدوري الممتاز، بتخطيه عقبة نظيره النصر القاهري، بنتيجة 30 - 24، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بصالة مدينة نصر.

اللقاء شهد تفوقًا كبيرًا من لاعبي الداخلية، نتيجة التركيز الكامل قبل المباراة، بخاصة وأنها مهمة في مشواره لمواصلة تصدره جدول المجموعة مناصفة مع فريق الشمس، الذي يتقدم بفارق الأهداف فقط، وظهر كل من حارس المرمي محمد ثروت، والظهير الأيسر محمود صابر، والمدافع عمر طارق، ولاعب الدائرة نور الدين سيد، وصانع الألعاب أحمد مدحت، بأداء متميز خلال شوطي اللقاء.

الفريق فاز على نظيره اتحاد الشرطة في المباراة الأولى بنتيجة 24 - 20، ثم فاز على نظيره مدينة نصر، بنتيجة 28 - 20.

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رئيس جهاز كرة اليد والمدير الفني لفريق الداخلية، الكابتن سامح عطوة وجه الشكر للاعبين والإدارة التي تساند الفريق بقوة لتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين لكرة اليد، وطالب اللاعبين بالتركيز والاستعداد القوي للمباراة المقبلة أمام فريق الشمس، والتي ستحدد متصدر المجموعة.

وحضر اللقاء لمؤازرة الفريق، اللواء حسام الدين فتحي، مدير النشاط الرياضي بنادي الداخلية، وعضو مجلس إدارة النادي، الذي أبدى سعادته بالمستوى المتميز للاعبي الفريق، وتمنى لهم التوفيق في المباريات المقبلة، وتصدر المجموعة لتحقيق حلم الصعود.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، الذي يرأسه سامح عطوة، يضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما ومحمد المهداوي مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.