رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد نادي مصر اليوم الأحد 6 - 10 - 2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد نادي مصر اليوم الأحد 6 - 10 - 2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره اف سي مصر ، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

موعد مباراة الزمالك وأف سي مصر

تقام المباراة يوم الأحد الموافق ٦ من شهر أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.



ويدخل الزمالك المباراة برصيد ٦ نقاط بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من المسابقة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، وبفوز آخر على مصر للمقاصة بنفس النتيجة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اف سي مصر

من المقرر ان تبث المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت، بالإضافة إلى اذاعتي الشباب والرياضة وأون سبورت اف ام.



التشكيل المتوقع للزمالك أمام اف سي مصر

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيل الابيض لمواجهة مصر للمقاصة

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من المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.

خط الوسط : أحمد سيد زيزو ، فرجاني ساسي، شيكابالا، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : خالد بوطيب، مصطفى محمد.



غياب طارق حامد ومحمود عبد العزيز عن مباراة الزمالك وأف سي مصر



تأكد غياب الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز عن مباراة الزمالك وأف سي مصر المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يغيب حامد بسبب حصوله هلى طرد خلال مواجهة المقاصة، بينما تعرض عبدالعزيز للإصابة في نفس المباراة.



ترتيب الزمالك بجدول الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠



يتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بالتقاسم مع الأهلي وبيراميدز بعد حصوله على ٦ نقاط، حيث يتفوق الأحمر بفارق الأهداف بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.



و يختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للمواجهة الهامة أمام اف سي مصر.