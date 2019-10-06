رياضة | بالأرقام.. كيف أصبح رمضان صبحي "سوبر رمضونا" مع رينيه فايلر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كيف أصبح رمضان صبحي "سوبر رمضونا" مع رينيه فايلر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطور أداء رمضان صبحي لاعب الأهلي بشكل لافت للأنظار منذ تولي السويسري رينيه فايلر القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ويبدو أن المدرب الجديد تعرف على القدرات الفنية والبدنية للاعب جيدًا، ونجح في تحسين مستواه ومساعدته علي تقديم أفضل أداء لديه خلال المباريات الأخيرة.

رمضان صبحي عاد لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمًا من صفوف هيدرسفيلد تاون في الفترة من 30 يونيو وحتي 5 يوليو 2019، قبل أن ينجح الأهلي في تجديد إعارته مرة أخري حتي 30 يونيو المقبل، ولكن شتان الفارق بين الفترتين، خاصة وأن اللاعب لم يظهر بالمستوي المنتظر منه خلال مدة إعارته الأولي، وتعرض لإنتقادات كبيرة من الجماهير، أما في الفترة الحالية تغير الأداء تمامًا وأصبح أكثر إيجابية مع الفريق الأحمر وساهم في انتصارات الفريق الأخيرة.

كيف تحول رمضان صبحي من صانع ألعاب إلي هداف في الأهلي؟

اكتشف رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد قدرات رمضان صبحي سريعًا، وحرص منذ اللحظة الأولي له داخل القلعة الحمراء على توجيه اللاعب وإعطائه تعليمات تساعده علي تطوير أدائه داخل الملعب والاستفادة من القدرات الفنية الهائلة له مع الفريق الأحمر، ونجح المدرب السويسري في ذلك بشكل كبير، حتي أنه اكتشف جوانب جديدة في اللاعب الشاب لم يكتشفها حتي مدربيه في انجلترا، حيث ظهرت قدرات تهديفية غير عادية لـ"رمضونا" خلال المباريات الأخيرة ليصبح صانع ألعاب بدرجة هداف ويتحول من مجرد لاعب عادي إلي "سوبر رمضونا".

Advertisements

رمضان صبحي شارك في 5 مباريات مع الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر، ونجح في تسجيل 3 أهداف خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الـ 35 يومًا منذ تولي المدرب السويسري قيادة الفريق الأحمر، كما ساهم في صناعة هدفين، وسجل اللاعب في مباريات فريقه الثلاثة بالدوري الممتاز حتي الآن أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، كما تطور أداء وتحركاته بشكل كبير داخل الملعب وبات مفيدًا أكثر للفريق الأحمر.

ومقارنة هذه الأرقام بفترة إعارة اللاعب الأولي خلال الستة أشهر الماضية من 30 يونيو حتي 5 يوليو الماضي، سنجد هناك فارق كبير في أداء وأرقام اللاعب، حيث شارك في 18 مباراة بالدوري الممتاز و7 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة وحيدة بكأس مصر، وسجل هدفين فقط وصنع 3 أهداف، وتعرض لحملة هجوم عنيفة من الجماهير الحمراء والتي طالبت برحيله خاصة وأن الأهلي تعاقد معه بمبلغ مالي كبير، ولكن استطاع رينيه فايلر أن يعيد بريق "رمضونا" من جديد وأصبح مؤثرًا مع الفريق.

رمضان صبحي خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب مصر الأوليمبي ضد السعودية ظهر بمستوي طيب ونجح في تسجيل هدفًا وصنع هدفين وقاد الفراعنة للفوز بنتيجة 4-1.

وبالنسبة لأرقام رمضان صبحي مع الأهلي بشكل عام وحتي قبل خوضه تجربته الإحترافية في إنجلترا، نجد اللاعب شارك في 119 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، 18 بالدوري الممتاز، 3 بكأس مصر، وهدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا.