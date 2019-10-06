شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال: مباراة السد أثرت علينا بدنيا أمام الاتفاق والان مع التفاصيل

قال الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، إن مباراة السد في دوري أبطال آسيا أثرت على الفريق أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف لوشيسكو: "‏ندرك أهمية المباريات التي نخوضها، كل مباراة نعاملها على أنها نهائية، هذا الأمر يعطينا التركيز والدافع، ‏افكر حاليًا كيف نرتاح خلال الثلاث أيام التي مُنحت كإجازة للاعبين لن أتعب تفكيري في الوقت الراهن بشيء آخر".

واستطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الهلال إلى 16 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.