شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ضمك يعلن إقالة مدرب الفريق والان مع التفاصيل
أعلن مجلس إدارة نادي ضمك اليوم السبت 5 أكتوبر رسميا إقالة محمد الكوكي مدرب الفريق من تدريب الفريق.
وقرر مجلس إدارة نادي ضمك إقالة محمد الكوكي وإنهاء التعاقد معه بالتعاقد بشكل ودي لحين التعاقد مع مدرب جديد.
سبب إقالة مدرب ضمك من تدريب الفريق
وجاء قرار إقالة محمد الكوكي بسبب سوء نتائج وأداء الفريق في الفترة الأخيرة.
ويتواجد نادي ضمك في المركز الخامس عشر من ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها في الدوري حتى الآن.
موعد مباراة ضمك القادمة في الدوري السعودي
ويستعد نادي ضمك لمواجهة نادي الهلال يوم الجمعة القادم 18 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. ضمك يعلن إقالة مدرب الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.