الامارات | النصر والوصل في نصف نهائي كأس السلة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والوصل في نصف نهائي كأس السلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل كأس الاتحاد لسلة الرجال في السابعة مساء اليوم غمار نصف النهائي، في مواجهتين ستُقامان في التوقيت ذاته وستحددان طرفي نهائي البطولة، وذلك حين يواجه حامل اللقب النصر جاره الوصل في مباراة ستجمعهما على صالة شباب الأهلي، على أن تحتضن صالة النصر ثانية مواجهات المربع الذهبي وتجمع بين طرفيها شباب الأهلي مع الشارقة.

وحجزت الفرق الأربعة مقاعدها في المربع الذهبي، بعبورها بنجاح دور ربع النهائي، وذلك بفوز الشارقة على بني ياس «94-47»، وشباب الأهلي على البطائح «83-55»، والنصر على الظفرة «80-68»، والوصل على الجزيرة «88-65».

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ويُعد لقاء الجارين النصر والوصل بمثابة السيناريو المكرر لنهائي النسخة الأخيرة في 2018، والتي عرف من خلالها العميد كيفية حصد لقبه الأول تاريخياً في البطولة بفوزه في أبريل من العام الماضي على الإمبراطور «93-81».

وعلى الطرف الآخر، يسعى الوصل لرد اعتبار خسارته والسير قدماً نحو بلوغ النهائي بشعار حصد اللقب الثالث له في البطولة التي استهلت موسم 1989-1990، عقب لقبي الإمبراطور في موسمي 2001-2002 و2006-2007.

وفي ثانية المباريات، يطلب بطل الأندية الخليجية للنسختين الأخيرتين فريق الشارقة لقبه الأول تاريخياً في بطولة «كأس الاتحاد»، إلا أن مهمة الملك ستصطدم بطموحات شباب الأهلي الساعي لبلوغ النهائي وضمان المنافسة على حصد اللقب للمرة الثامنة تاريخياً وتأكيد زعامته كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة.