الامارات | انطلاق دورة الاتحاد الدولي لمحاضري الحكام في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الاتحاد الدولي لمحاضري الحكام في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في دبي، أمس، دورة محاضري الحكام «فوتورو III»، التي ينظمها الاتحاد الدولي «فيفا»، ويستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم للفترة من الخامس إلى 10 الجاري، بمشاركة 65 محاضراً يمثلون 20 دولة من الدول العربية الآسيوية والإفريقية.

وافتتح فعاليات الدورة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، مسلم سهيل الكثيري، بحضور الحكم المونديالي السابق، علي بوجسيم، ومستشار لجنة الحكام، أحمد يعقوب.

وأشاد الكثيري بالتعاون المشترك بين اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي (فيفا)، مؤكداً أن «هذه الشراكة قامت على أساس من التعاون البناء، الذي يؤكد قدرتنا على تنظيم وإنجاح مثل هذه الدورات الكبيرة، لما تمتلكه دولتنا من بنية تحتية رياضية متميزة على المستويين الدولي والقاري، إضافة إلى توافر الخبرات البشرية الوطنية».

بدوره، أكد الحكم المونديالي السابق، علي بوجسيم، أهمية هذه الدورات الدولية في تطوير المنظومة التحكيمية على المستويين المحلي والقاري والدولي، مطالباً المشاركين بضرورة الاستفادة من هذه الدورات التي تشهد وجود خبرات تحكيمية دولية وعالمية.