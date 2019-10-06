الامارات | فتح باب التسجيل لسباق مهرجان دلما الثالث اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لسباق مهرجان دلما الثالث اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتح نادي أبوظبي للرياضات الشراعية اليخوت باب التسجيل اليوم لسباق مهرجان دلما التاريخي الثالث للمسافات الطويلة، ويستمر حتى 16 الجاري. وحدّد النادي من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً كل يوم لاستقبال طلبات البحارة والملاك للمشاركة في الحدث التاريخي الكبير.

ومن المتوقع أن يشهد السباق إقبالاً كبيراً من البحارة لاسيما وأنه الحدث الأهم والأبرز في تاريخ السباقات البحرية، حيث يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتبلغ جوائزه المالية 25 مليون درهم، إضافة إلى أنه السباق الأطول حيث تبلغ مسافته 125 كم، كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم بالإضافة إلى سيارة كجائزة مالية، فيما سيحصل الوصيف على مليون و100 ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على 900 ألف درهم وسيارة.

تبلغ جوائز السباق 25 مليون درهم، وتصل المسافة إلى 125 كم.