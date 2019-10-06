الامارات | 3 فرق تشترك في صدارة دوري كرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرق تشترك في صدارة دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل، مع نهاية الجولة الخامسة، فرض شراكتها على صدارة الترتيب العام في دوري أقوياء كرة اليد، عقب تحقيقها، أول من أمس، انتصارها الخامس على التوالي، بفوز «الملك» على مضيفه العين 36-21، وعودة «فرسان دبي» من صالة النصر بالنقاط الثلاث للمباراة عقب الفوز 22-18، وتحقيق «الإمبراطور» لانتصار صعب خارج الديار على حساب الجزيرة 24-21.

كما شهدت الجولة تحقيق بني ياس انتصاره الأول في البطولة، بفوزه على جاره الوحدة بفارق سبعة أهداف، وبنتيجة 30-23.

وكانت الجولة قد استهلت، الخميس الماضي، بفوز الظفرة على مضيفه مليحة 29-27، لتسفر نتائجها عن مواصلة فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل هيمنتها على المركز الأول، برصيد 15 نقطة لكل منها، وهو الأمر ذاته الذي منح النصر ومليحة شراكتهما على صعيد المركز الرابع برصيد 11 نقطة، وتساوي فرق العين والجزيرة والظفرة وبني ياس في النقطة السابعة بالمركز الخامس، في مقابل تراجع الوحدة إلى المركز العاشر والأخير، برصيد خمس نقاط وبسجل خال من أي فوز.

وعرف حامل اللقب فريق الشارقة كيفية العودة من صالة العين بانتصار مستحق، عقب هيمنة «الملك» على نتيجة الشوط الأول 17-8، قبل أن يواصل الشارقة توسيع الفارق وإنهاء المباراة بنتيجة 36-21.

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وفي أقوى المباريات، ورغم البداية المتقاربة حتى منتصف الشوط الأول، وظهور التعادل 9-9، إلا أن سرعان ما استطاع شباب الأهلي فرض أفضليته على بقية مجريات اللقاء، وحسم النتيجة لمصلحته «22-18».

ورغم تفوق فريق الوصل في الشوط الأول من لقاء الجزيرة، الذي انتهى بفارق أربعة أهداف وبنتيجة 12-8، إلا أن الإمبراطور عانى خلال مجريات الشوط الثاني لضمان فوزه 24-21.

وعلى صالة بني ياس، عرف أصحاب الضيافة كيفية استثمار عاملي الأرض والجمهور، وإنهاء الشوط الأول مفتوقين على الوحدة 15-11، قبل أن ينجح السماوي في توسيع الفارق خلال الشوط الثاني، وضمان حصد انتصاره الأول بالبطولة بالفوز بنتيجة المباراة 30-23.

فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل تشترك في النقطة الـ15.