الامارات | مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي يستعرض تجارب المدن العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي يستعرض تجارب المدن العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعرض «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» تجربة أشهر المدن العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي بكل مجالات الحياة، خصوصاً في المجال الرياضي، ومن بينها بيفرلي هيلز الأميركية، وتشنغدو الصينية، وإمارة موناكو الأوروبية.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة د.جوليان جولد عمدة مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية، وين يجان محافظ ولاية تشنغدو الصينية، وفريدرك جينتا رئيس ملف التحول الرقمي لمدينة موناكو الأوروبية، في فعاليات النسخة الأولى من الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 14 إلى 15 الجاري، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وتتناول جلسة «الذكاء الاصطناعي والمجتمع» موضوع تطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في الإدارة الرياضية المجتمعية بالمدن الكبرى، وسيتم خلال الجلسة استعراض أرقام مهمة وإحصاءات تتعلق بالجانب الرياضي في هذه المدن، ومن أهمها الأندية والمراكز الرياضية المتقدمة تكنولوجياً، التي طبقت الذكاء الاصطناعي، والفعاليات الرياضية والنشاط الرياضي الأكثر أهمية أو شعبية التي تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها.

وستتم مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذه المدن، وكيف يتم إنشاء مراكز وبرامج لتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، وطرق اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس، ودعم هذه المواهب خلال رحلة الوصول إلى تحقيق الإنجازات الرياضية، كما ستتم مناقشة أساليب محاربة السمنة عند الأطفال بأحدث الطرق، وأهمية الذكاء الاصطناعي في مستقبل الرياضة المجتمعية وتطوير الرياضات الجديدة، وارتباطه بمستقبل القطاع الرياضي.

وستقام جلسة خاصة تتحدث خلالها د.عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، الجهة الحكومية التي تقود عملية التحول الذكي في دبي بقطاعيها الخاص والعام، لجعل دبي نموذجا معيارياً عالمياً للمدن الذكية، وستتحدث عن مشروعات إمارة دبي والبنية التحتية للخدمات الإلكترونية الذكية لمواكبة عصر خدمات المستقبل خلال السنوات العشر المقبلة.

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ويتحدث محافظ ولاية تشنغدو الصينية، ين يجان، عن دور الذكاء الاصطناعي في تيسير مهام المنظمات الرياضية في اتخاذ القرارات السليمة من خلال جمع البيانات والأرقام الكبيرة، كما يستعرض أفضل الأفكار والأدوات التي تمكّن مدينة، يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 30 مليون نسمة، من التخطيط الجيد وإدارة الفعاليات الرياضية بكفاءة واحترافية.

وتربط ولاية تشنغدو علاقات قوية مع إمارة دبي في إطار التعاون المشترك بين الإمارات وجمهورية الصين منذ 2014، حيث امتدت العلاقات إلى تأسيس كأس دبي تشنغدو الدولي للخيول، وتقع ولاية تشنغدو في الجنوب الغربي من الصين، وهي عاصمة محافظة سيشوان، وتمتاز بأنها مدينة ذات أهمية تاريخية وثقافية، وتعد مركزاً للسياسة والثقافة والرياضة والتجارة الدولية، وتتصدر مدن الصين في إحراز الميداليات الملونة التي وصلت إلي تسع ميداليات في أولمبياد لندن الأخيرة، فضلاً عن كونها مركزاً للمواصلات والاتصال، وبها أكبر مطار في الإقليم، وتعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية الصين.

في المقابل، تمتلك إمارة موناكو نادي كرة قدم فائزاً بـ26 بطولة محلية وقارية، وتعد من أكثر دول العالم ازدحاماً، ويبلغ عدد سكانها 32 ألفاً و671 نسمة، وتعتبر أصغر دولة في العالم.

ويتحدث فريديريك جينتا باسم مدينة موناكو، حيث يعد فريديريك هو المسؤول الرقمي الأول في الإمارة، ويحضر مجلس الوزراء لتعزيز الأجندة الرقمية، ويقود مؤسسة تضم أكثر من 100 موظف، وتتمثل مهمته في تحديد نموذج موناكو الفريد في العالم الرقمي وقيادة التحول الرقمي فيها، وهو المسؤول عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات في موناكو، وبرنامج الحكومية الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي.

تتناول جلسة «الذكاء الاصطناعي والمجتمع» موضوع تطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في الإدارة الرياضية المجتمعية بالمدن الكبرى.

يقام المؤتمر، من 14 إلى 15 الجاري، بقاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي.