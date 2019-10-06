الامارات | 22 لاعباً في التدريب الأول للمنتخب استعداداً لإندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً في التدريب الأول للمنتخب استعداداً لإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى المنتخب الأول كرة القدم، مساء أمس، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي أول تدريب له، تحضيراً لمباراته أمام إندونيسيا، الخميس المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن الجولة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، إذ أدى اللاعبون الحصة الأولى بحماسة وجدية وروح معنوية عالية، انطلاقاً من استشعارهم أهمية المرحلة المقبلة، التي ستحدد مصير المنتخب في هذه التصفيات، لاسيما أن الأبيض يتطلع إلى خطف بطاقة التأهل لنهائيات المونديال، وتعويض إخفاقه في عدم التأهل لمونديال روسيا 2018، رغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة على هذا الجيل من اللاعبين لتحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية، خصوصاً أن البداية الإيجابية في التصفيات بالفوز على ماليزيا بهدفين مقابل هدف ستعطي اللاعبين دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً، للاستمرار بهذه الروح نفسها، خلال المباريات المقبلة التي سيخوضها المنتخب ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه: إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند.

وشارك في تدريب أمس 22 لاعباً، فيما فضل المدرب مارفيك إراحة أربعة لاعبين، هم: محمد الشامسي ووليد عباس وخلفان مبارك وحسن المحرمي، للأطمئنان عليهم، قبل مشاركتهم اليوم في التدريبات الجماعية.

وركز الجهاز الفني، خلال الحصة الأولى، على بعض الجوانب الفنية بجانب رفع معدل اللياقة البدنية، خصوصاً أنهم انضموا لتدريبات المنتخب عقب انتهاء مشاركتهم مع فرقهم، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

ويسعى المدرب الهولندي فان مارفيك، خلال التدريبات اليومية التي ستتواصل حتى موعد المباراة، إلى الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب مباراة إندونيسيا، وكذلك مباراته المرتقبة أمام تايلاند، والمقررة في العاصمة التايلاندية بانكوك، يوم 15 الجاري.

وكان المنتخب الإندونيسي وصل إلى دبي، أول من أمس، استعداداً لمواجهة الأبيض، فيما يتوقع أن يصل طاقم التحكيم الأردني الذي سيدير المباراة، بقيادة الحكم الدولي أدهم المخادمة، خلال اليومين المقبلين.

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وشهدت القائمة الجديدة للمنتخب اختيار معظم عناصره من الوجوه الجديدة، إلى جانب العناصر صاحبة الخبرة الكبيرة، ممثلة في عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت وعلي خصيف وخالد عيسى ووليد عباس وبندر الأحبابي والحسن صالح وحمدان الكمالي وأحمد خليل الذي عاد إلى صفوف الأبيض مجدداً، بعدما غاب عن مباراة ماليزيا لظروف خاصة.

وفي إطار حرصه على جذب أكبر عدد من المشجعين لمؤازرة المنتخب في المدرجات، كان اتحاد الكرة قد قام بطرح تذاكر المباراة إلكترونياً، عبر موقع شركة بلاتينيوم ليست، وأسعار التذاكر: 20 درهماً للدرجة الثانية، و75 درهماً للدرجة الأولى، و300 درهم للمقصورة الرئيسة.

وضمت قائمة المنتخب الجديدة اللاعبين: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، وزايد العامري (الجزيرة)، محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، وخليل الحمادي (الوحدة)، خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، وبندر الأحبابي (العين)، الحسن صالح، وماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، وأحمد خليل (شباب الأهلي)، جاسم يعقوب، وطارق أحمد (النصر)، علي صالح، وعلي سالمين (الوصل)، وحسن المحرمي (بني ياس).

المنتخب الإندونيسي وصل إلى دبي أول من أمس استعداداً لمواجهة الأبيض.

مارفيك منح اللاعبين: محمد الشامسي ووليد عباس وخلفان مبارك وحسن المحرمي راحة من تدريبات أمس.