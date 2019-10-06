الامارات | مطر: راضون عن أنفسنا ولن نغضب على الخسارة من بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن مطر: راضون عن أنفسنا ولن نغضب على الخسارة من بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، بأنهم دخلوا مواجهة بني ياس وهم لايزالون تحت «نشوة الفوز في الديربي على الجزيرة ٣-٢ في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي»، ما أثر في تركيزهم، وقادهم للخسارة من السماوي 3-4 في ثالث جولات الدوري أول من أمس، رغم أنهم كانوا المبادرين بافتتاح التسجيل في الشوط الأول في الدقيقة 21 بوساطة الأرجنتيني سيبستيان تيغالي.

وقال مطر في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: العنابي لم يبدأ المباراة بطريقة صحيحة تمكنه من فرض أسلوبه على اللقاء، ويجب أن نعترف. وأكد أنهم دخلوا المباراة وهم تحت تأثير نتيجة الفوز المثير في الديربي على الجزيرة. وأوضح: صحيح أننا تقدمنا بهدف، لكننا لم نكن جيدين، بالتأكيد من الطبيعي حينما تنام على الفوز تظهر بهذا الشكل.

وأكد قائد الوحدة أن العنابي استطاع أن يغير من شخصيته في الشوط الثاني، وكان قريباً من قلب الطاولة بالأداء الذي قدمه والفرص التي حصل عليها، وتابع: راضون عن أنفسنا، لأننا في الشوط الثاني قمنا بعمل جيد، وحصلنا على خمس فرص وأهدرنا ركلة جزاء، لن نغضب على الخسارة، لأننا قدمنا أداء مرضياً بالنسبة لنا جميعاً.

وكان العنابي تلقى خسارته الثانية هذا الموسم، حينما فشل في إثبات قدراته، واستقبلت شباكه أربعة أهداف سجلها مهاجم بني ياس، الإسباني بيدرو كوندي على مدار الشوطين، في حين لم تشفع الأهداف التي سجلها تيغالي والإسباني كارليتوس في تجنيب الفريق الخسارة.

وطالب مطر من أنصار العنابي بالصبر على عناصر الفريق الشابة، وقال: أود أن أشكر الجماهير التي حضرت لتقديم الدعم لنا، والتي استمرت حتى نهاية المباراة، كما أتمنى ألا نلوم اللاعبين الشباب على الأداء الذي قدموه، وأن نصبر عليهم، لأنهم يمرون بمرحلة التعلم التي مررنا بها جميعاً، لا يوجد لاعب ولد متعلماً.

ومن جانبه، قال مدرب الوحدة، الهولندي موريس شتاين، إن التشكيلة التي حققت له الفوز في الديربي لم تستطع حسم النتيجة لمصلحتهم أمام بني ياس، بسبب الأخطاء الكثيرة التي وقعوا فيها على مدار الشوطين، واستفاد منها منافسهم، وسجل الأهداف بوساطة مهاجمه الإسباني كوندي.

وأقر بوجود ضعف في خط دفاع فريقه، يتوجب عليه معالجته، وقال: نحن في حاجة إلى تحسين خط الدفاع، وأنا على ثقة بأنه وبعودة اللاعبين المصابين، سنكون في وضع أفضل، بالنسبة إلى المنافسة على لقب الدوري فأعتقد أن المشوار لايزال في بدايته، والوحدة قادر على أن يكون أحد الفرق المنافسة على اللقب.

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صحيفة إسبانية: كوندي يكتسح الوحدة

أشادت صحيفة آس الإسبانية بالمهاجم بيدرو كوندي، الذي قاد بني ياس للفوز على الوحدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ونصبت الصحيفة كوندي رجلاً للمباراة، وأكدت أنه لعب الدور الأبرز على مدار الشوطين، بتسجيله رباعية فريقه، واختارت عنواناً لمقالها: «بيدرو كوندي يكتسح الوحدة بوجود المهاجم الإسباني الآخر كارليتوس».

وأشارت إلى أنه احتاج إلى مباراة واحدة فقط من أجل اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين بأربعة أهداف.

معتز: وجّهنا كوندي ألّا يشارك فـي أيّ دور دفاعي

قال مساعد مدرب فريق بني ياس، معتز عبدالله، الذي حضر المؤتمر الصحافي نيابة عن المدرب وينفرد شايفر، الذي تلقى البطاقة الحمراء، إن المهاجم الإسباني بيدرو كوندي، والحارس فهد الظنحاني، لعبا دوراً كبيراً في خروج السماوي منتصراً.

وتابع معتز: المدرب شايفر أعطى كوندي توجيهات بأن يبقى دائماً في وضعية الهجوم، وألّا يشارك في أي أدوار دفاعية، كونهم يواجهون فريقاً يلعب بطريقة هجومية، والدفاع أمامه بجميع اللاعبين ليس أمراً صائباً، عموماً المهاجم كوندي لعب بطريقة رائعة، وكذلك الحارس فهد الظنحاني، كما نجحنا في الحد من خطورة صانع ألعاب الوحدة إسماعيل مطر، ولاعب المحور الأوروغوياني نيكولاس ميلسي.

مدرب الوحدة شتاين يعترف بالخلل الدفاعي، ويعد بمعالجته في المباريات المقبلة.