الامارات | تعادل دبي والشارقة في دوري الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل دبي والشارقة في دوري الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد اللعبة. وحضر ضربة البداية على الطاولة الأولى في افتتاح دوري الرجال، الشيخ سعود المعلا، رئيس الاتحاد العربي للعبة رئيس نادي الشارقة للشطرنج.

في المقابل حضر افتتاح بطولة السيدات، الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، وعدد من الشخصيات.

وانتهت مباراة الكلاسيكو بين نادي دبي والشارقة بالتعادل 3-3، حيث فاز لاعب دبي سعيد إسحاق على محمد الطاهر من الشارقة، وخسر إبراهيم سلطان من دبي أمام طلال الحلواني من الشارقة، وفاز عمر نعمان لاعب الشارقة على نجيب محمد صالح لاعب دبي.

وفي بطولة السيدات، تفوق الشارقة على دبي بنتيجة 4.5 مقابل 1.5، بعد فوز شانيا مشيرا من الشارقة على آمنة نعمان لاعبة دبي، وعائشة سيف على شيماء نعمان، وفازت بشاير خليل من دبي على عبير علي من الشارقة وتعادلت عائشة المعيني من الشارقة مع جاسمينا لاعبة دبي. كما حقق كلا من نور الزهرة خزريان وريان محمد الفوز خلال المنافسات، فيما أدارت المباراة حكم الاتحاد الدولي، مروة صفر. في جانب آخر، تفوق نادي أبوظبي على فريق فتيات رأس الخيمة بـ5.5 نقاط مقابل نصف نقطة. حيث فاز فريق أبوظبي في 5 مباريات، وحضر التعادل في مباراة واحدة فقط.