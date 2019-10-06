الامارات | أحمد الصايغ رئيساً لاتحاد ألعاب القوى بالتزكية بعد انسحاب المهيري

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصايغ رئيساً لاتحاد ألعاب القوى بالتزكية بعد انسحاب المهيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اللواء متقاعد أحمد الصايغ، بمنصب رئاسة اتحاد ألعاب القوى بالتزكية، قبل يوم واحد من انعقاد الجمعية العمومية التي كان مقرراً لها الاثنين، عقب سحب منافسه سعد المهيري ترشحه من الانتخابات، وفق ما أكد الصايغ لـ«الإمارات اليوم».

وبذلك ستكون انتخابات ألعاب القوى مقتصرة على مقعد العنصر النسائي فقط، والذي تتنافس عليه سارة فريدوني مرشحة نادي شباب الأهلي، وأروى محمد سعيد عن نادي الجزيرة الحمراء.

وكان أربعة مرشحين للعضوية قد فازوا بالتزكية للفترة التكميلية لمجلس إدارة الاتحاد 2019 - 2020، وهم عبدالله خميس بوعميم مرشح نادي النصر، وخليفة الكندي مرشح نادي الفجيرة، وسلطان الزعابي مرشح نادي الجزيرة الحمراء، ومحمد آل علي مرشح النادي العربي.

وأكد اللواء أحمد الصايغ أنه سيعمل بشفافية وصدقية وسيكون العمل الجماعي هو شعار المرحلة المقبلة من عمر اتحاد ألعاب القوى. وتابع الصايغ: «سنفتح صفحة جديدة مع جميع المؤسسات الرياضية سواء الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة الأولمبية والأندية، لإعادة اللعبة إلى المكانة التي تستحقها وتحقيق النجاحات المطلوبة منها وفق الإمكانات الموجودة، دون الالتفات لما حدث في الماضي».

وأضاف: «عانت ألعاب القوى جراحاً وصدمات في الفترة الأخيرة، ويجب أن يتوقف هذا الجرح بمجرد اعتماد فوز مجلس الإدارة الحالي بكامل أعضائه، وستكون لدينا خطة جماعية للعمل والبناء وفق رؤية علمية وسليمة ستشارك فيها منظومة اللعبة بالكامل دون إقصاء لأحد، فنحن نريد أن نسخر طاقاتنا لخدمة أم الألعاب».

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وأوضح: «أنا رجل عسكري واعتبر نفسي طوال الوقت، وفي أي موقع، جندياً لخدمة الوطن. أؤمن بالصدقية والعمل بدافع الحب والإخلاص، وسيكون هدفي الأساسي دعم ومساعدة الرياضيين والرياضيات، وتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي، ورفع راية الوطن على منصة التتويج».

وأشار: «ثقتي كبيرة بأعضاء مجلس الإدارة الذين تمت تزكيتهم لتولي المهمة، بانتظار تحديد هوية العنصر النسائي، من أجل العمل معاً وفق مبدأ فريق العمل المتكامل من أجل الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق التطوير الذي نتطلع إليه، فالمسؤول في المؤسسات الوطنية ومنها الاتحادات الرياضية يجب أن يدرك أهمية وصوله لهذا المكان، ويسعى للعمل على التصحيح وترك بصمة وليس فقط للحصول على منصب».

وكشف رئيس اتحاد ألعاب القوى الجديد النقاب عن أنه سيقوم بمجرد انتهاء العملية الانتخابية برمتها بالاجتماع بالأعضاء، لوضع خطوط العمل للمرحلة المقبلة والكشف عنها لوسائل الإعلام والمعنيين في الأندية في إطار الشفافية، التي ستكون عمل الاتحاد من اليوم الأول.

وقال: «لا يمكن أن نصل إلى الأهداف التي نصبو إليها دون وضع خطة واضحة المعالم، ورفقة فريق عملي كما سنواصل اجتماعاتنا مع المسؤولين في الأندية والمدربين والحكام والإداريين وغيرهم، لتفادي أي سلبيات حدثت في الماضي وبناء استراتيجية عملنا وفق الإمكانات المتاحة لدينا».

تقتصر انتخابات اتحاد ألعاب القوى الآن على مقعد العنصر النسائي، والذي تتنافس عليه سارة فريدوني مرشحة شباب الأهلي، وأروى محمد سعيد عن الجزيرة الحمراء.